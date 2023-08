Ultime Notizie – “Verde sfiora 2 euro al litro | ministero pubblichi prezzi servito”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 1 agosto 2023) ”I dati sulla benzina forniti oggi dal Mimit confermano in pieno l’allarme sulla crescita dei listini lanciato nei giorni scorsi da Assoutenti”. Lo afferma l’Associazione dei consumatori che attraverso un dettagliato report aveva sollevato la questione della crescita repentina dei listini di benzina e gasolio. “Per illa benzina in modalità self-servicei 2alin autostrada, attestandosi a 1,984– afferma il presidente Furio Truzzi – se il prezzo medio, oltretutto in self, raggiunge questi livelli vicini ai 2vuol dire che il nostro allarme circa i valori massimi superiori a 2,5alper ilrilevati su alcune tratte autostradali erano più che fondati. Il ...