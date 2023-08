Ultime Notizie – Trump | nuova incriminazione per l’ex presidente

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 1 agosto 2023)per Donalddegli Stati Uniti, che punta alla Casa Bianca nelle elezioni presidenziali del 2024, ha anticipato sul suo social Truth il provvedimento legato all’inchiesta sui tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni 2020. “Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, procederà con un’altra falsadel vostropreferito, me”, ha scritto. Come riferisce la Nbc, l’è effettivamente arrivata ma inizialmente non è stato reso noto l’individuo coinvolto dall’atto secretato. Poco dopo, un portavoce delha confermato l’avvenuta ...