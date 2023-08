Ultime Notizie – Superenalotto | estrazione oggi 1 agosto 2023

(Di martedì 1 agosto 2023)di1°, ecco i numeri con la combinazione vincente: 11, 32, 36, 40, 54, 63. Numero Jolly: 78. Numero SuperStar: 57. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di, ma sono stati realizzati quattro ‘5’ che vincono ciascuno 48.781,41 euro. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 34.900.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vlahovic rompe il silenzio sui social dopo ledelleore: l'indizio del serbo e gli ultimi aggiornamentiSono ore caldissime sull'asse Juventus - Chelsea dopo l'apertura dei 'Blues' per lo scambio Vlahovic - Lukaku. Vlahovic (...Leincontrollate fanno riferimento al malumore del tecnico, in procinto di prendere decisioni improvvise, anche per quello che sarebbe successo nel vertice a Formello la notte scorsa. ...... infatti, potrebbe portare ad un'unificazione delle esperienze in realtà virtuale e aumentata, nonché ad uno sviluppo più semplice di videogiochi, applicazioni e altri software per queste. In ...

Calciomercato Roma, Renato Sanches in arrivo: ultime notizie Adnkronos

La Juventus sta per portare avanti sul mercato un'operazione enorme con il Chelsea: Lukaku più 45 milioni per Vlahovic ...(Teleborsa) - BP, colosso britannico del settore energetico, ha registrato un underlying replacement cost profit (la definizione di utile netto della società) pari a 2,6 miliardi di dollari nel second ...