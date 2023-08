Ultime Notizie – Russia | donna prigioniera per 14 anni | arrestato 51enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 1 agosto 2023) Un uomo è statonella città russa di Chelyabinsk con l’accusa di aver tenutouna ragazza per 14e di aver ucciso un’altra, hanno riferito oggi le autorità. I media russi hanno pubblicato immagini del. I presunti crimini sono venuti alla luce dopo che la madre dell’uomo ha chiesto aiuto ai medici, per via dello stato psicologico in cui versava suo figlio. Questo ha consentito alla, che ha 33, di fuggire. Secondo gli investigatori, l’uomo aveva invitato la giovane, all’epoca 19enne, in casa sua, e aveva rifiutato di lasciarla andare. L’avrebbe picchiata e stuprata. Aveva sbarre alle finestre e teneva la casa sempre chiusa a chiave, secondo i media. Quando la madre ha chiamato un’ambulanza, ha ...