Ultime Notizie Roma del 01-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri dura il governo italiano ha deciso di offrire i nostri concittadini la possibilità di lasciare il paese con un volo speciale per Italia così su Twitter il ministro degli Esteri Antonio tajani tutti gli italiani che desiderano lasciare il paese avranno posto e quanto preciso non fonti informate intanto inizierà oggi l’operazione di evacuazione dei Francesi annunciato il Ministero degli Esteri di Parigi precipitando che saranno pagati anche i cittadini europei che desiderano lasciare il paese maglie Burkina Faso ammoniscono un intervento militare in Niger sarebbe una dichiarazione di guerra contro di noi entrambi i governi insistono poi sulle nefaste conseguenze di un eventuale intervento militare che potrebbe mettermi in tutta la regione ricordano quanto avviene ...