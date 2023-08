Ultime Notizie Roma del 01-08-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri l’apertura di giornale lo attacco con droni insumos calore suonato il sindaco della capitale mentre il Ministero della Difesa Russo ha precisato che due aerei senza pilota sono stati abbattuti dalla difesa aerea mentre un terzo è intercettato ed è precipitato il primo cittadino su telegram ha precisato che non ci sono feriti Ma che è stata danneggiata la facciata del ventunesimo piano di un edificio l’aeroporto moscovita è stato temporaneamente chiuso i voli dirottati su altri scali il nuovo te che è arrivato due giorni dopo le parole del Presidente ucraino zielinski la guerra sta tornando in Russia mentre gli Stati Uniti fanno sapere di non incoraggiare nel facilitare gli attacchi andiamo in Niger sempre più della situazione dopo il golpe che ha definito ...