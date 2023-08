Ultime Notizie Roma del 01-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio via ufficiale della commissione europea la terza rata del PNR Alitalia da 18 miliardi e mezzo l’esecutivo ha provato anche le modifiche proposte dagli obiettivi della quarta trans meloni è soddisfatta della sinergia che avviene tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America Avvia i cartelloni con i prezzi della benzina a Bolzano e Puglia le più care per il ministero sono casi isolati ma per utenti e speculazione Ministero pubblica i dati i prezzi più bassi nelle Marche e in Veneto mi si russi sull’ucraina droni ucraini su mosca per Denise chi si parla di più a lungo raggio colpito il nuovo grattacielo del quartiere finanziario e poi dalla Camera dei Deputati parla fitto il PNR gli interventi resto compiti nel loro finanziamento dopo Il Golpe ...