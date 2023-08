Ultime Notizie Roma del 01-08-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in metro da zero è stato accusato di aver aggredito sessualmente 91 bambine ha fatto sapere la pulizia descrivendo nel dettaglio un elenco dei suoi presunti crimini tra cui 136 stupri le aggressioni sono in 10 diversi asili nido tra 2007-2022 hanno preso di mira esclusivamente ragazze in età prepuberale sempre secondo la polizia Torniamo a parlare di cronaca per il 23enne di origini marocchine che a Cologno Monzese ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata di 20 anni e scatta l’aggravante della premeditazione Zaccaria upcar il reo confesso aveva rubato un mazzo di chiavi per entrare in casa della vittima Sofia Castelli con cui aveva definitivamente chiuso le relazioni entrato di nascosto si sarebbe chiuso in un armadio l’attesa è aggredita mentre dormiva per questo ...