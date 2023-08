Ultime Notizie Roma del 01-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023)dailynews radiogiornale martedì primo agosto ancora una buona giornata Un Ben ritrovati da parte di Francesco Vitale in studio missili russi sul Ucraina droni ucraini su mosca nella notte Kiev Lancia una raffica di droni sulle capitale russa allarme antiaereo in cinque regioni Ucraina bombardata ieri città natale di zielinski il presidente ucraino Dateci armi a lungo raggio era fresco lo spacciatore nella Popolare serie televisiva Euforia prodotta da Piove la pena a 25 anni ha Angus Cloud autore se noto nonostante la giovane età e a breve carriera è morto nella casa dei suoi genitori a Oakland in California l’annuncio è arrivato attraverso un comunicato della famiglia e con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a una persona incredibile come artistamico fratello è figlio Angus era speciale per tutti noi in tantissimi modi golpe di mercoledì scorso ...