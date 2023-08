Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza sospeso | stop da oggi 1 agosto | le misure alternative

(Di martedì 1 agosto 2023) Ildida, 12023, è statoa 169mila famiglie. La comunicazione è arrivata via sms nei giorni scorsi dall’Inps che, quasi contestualmente, ha diffuso una nota per far conoscere le nuovenate per superare” la stretta al sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta. “Si tratta didestinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro”, si legge. In particolare, i due nuovi strumenti che vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono: Supporto alla formazione e al lavoro e Assegno di inclusione. Ildi ...

Erogazione sospeso da agosto a 169mila famiglia, l'Inps ricorda gli strumenti alternativi di sostegno economico Il reddito di cittadinanza da oggi, 1 agosto 2023, è stato sospeso a 169mila famiglie . ...Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama dellecon cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo. VALENTINA LODOVINI: IL VALORE DELLA ...proteste degli spettatori in coda per le...Stando, infatti, a quanto riportano le, nel PNRR è stato inserito il programma REPower EU, cioè il programma lanciato l'anno scorso dalla Commissione Europea per il risparmio ...

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie Adnkronos

Ora l'AGCOM ha i poter per intervenire immediatamente per bloccare i siti che offrono illecitamente le trasmissioni. (ZEUS News) ...L’Inter ha chiuso l’operazione Samardzic, con un esborso comunque importante nel quale rientra però l’incasso per il cartellino di Fabbian L’Inter è scatenata in questo ultimi giorni, in cui sta ormai ...