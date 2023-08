Ultime Notizie – “Occhio a 4 pesci ‘alieni’ temibili”

(Di martedì 1 agosto 2023) Quattronei nostri mari che è meglio evitare: palla maculato, scorpione, coniglio scuro e coniglio striato. Sono i nomi dei, tutte specie invasive tropicali arrivate dal canale di Suez e avvistate in Italia, dalla puntura velenosa – e assai dolorosa – (nel caso dello scorpione e dei due tipi di pesce coniglio) o tossiche per chi li mangia (palla). A mettere in guardia contro questi ‘incontri ravvicinati’, diventati possibili nelle nostre acque tropicalizzate, è Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca all’Istituto per le Risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Irbim-Cnr) di Ancona, particolarmente esperto dialieni. “Il fenomeno – spiega all’Adnkronos Salute – è ormai consolidato, abbiamo ricevuto avvisi anche sul gruppo Facebook Oddfish, che raccoglie ...

Secondo ledi mercato, il Bayern Monaco sembra essere determinato ad acquistare Szczesny dalla Juventus . Il portiere polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è molto gradito ai ...What If... , la serie animata che esplora tutto il potenziale del multiverso del Marvel Cinematic Universe, sta per tornare con leindiscrezioni sulla casa delle Idee che ha vorrebbero il ritorno della seconda stagione dello show nonostante l'apparente silenzio ufficiale in merito alla cosa. Mentre una nuova foto ...... poi, sembra il caso di aggiungere l'esito Goal, che si è verificato anche in quattro delle... Leggi i commenti Scommesse: tutte le1 agosto - 11:30

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e aggiornamenti oggi 1 agosto 2023 Adnkronos

Vittoria prestigiosa per la squadra di Inzaghi che vince in rimonta contro i parigini. In due minuti Esposito e Sensi ribaltano il gol del vantaggio di Vitinha ...Continua la trasformazione di Twitter in X: i tweet diventano post, cambiano le tonalità dell'interfaccia e non solo… Ecco tutte le novità ...