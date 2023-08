Ultime Notizie – “Nostra pdl per elezione diretta premier ferma da 9 mesi”

(Di martedì 1 agosto 2023) “Laproposta di legge per l’del presidente del Consiglio, eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al voto per le politiche, con potere di nomina e revoca dei ministri è una proposta che a parole ha il consenso della maggioranza e di parte dell’opposizione, ma sono noveche fanno melina”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato. “Fa parte del nostro programma elettorale, se qualcuno non ci sta lo dica”, aggiunge. “A chi dice che appoggiamo il governo dico che siamo gli unici che fanno una opposizione seria e non ideologica, che non portano le bandierine in piazza, ma le nostre proposte di legge”, sottolinea afndo: “Sono in Aula più di Schlein, di Conte e di Calenda e di ogni leader di opposizione”. “A La Russa dico ...

Nelleore è però scoppiata la polemica perché l'autore di Lando è stato licenziato e l'ha scoperto soltanto tramite i social.Al momento in cui scriviamo questo pezzo la novità non è stata introdotta nella versione italiana dello store, dove X utilizza ancora la vecchia tagline: 'Tutte le'. Come spesso ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 1 agosto. DIRETTA Sky Tg24

COMUNICATO STAMPA. Milano, agosto 2023 – Eccoci ad agosto, il mese “in ferie” per eccellenza, in cui impostare gli out-of-office e partire all’avventura. Se, mediamente, i viaggi si prenotano 68 ...(Teleborsa) - Sicily By Car (SbC), che sta portando a termine la la business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4 (INDSTARS4), debutterà su Euronext Growth Milan con una capitalizzazion ...