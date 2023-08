Ultime Notizie – come funziona e cosa significa

(Di martedì 1 agosto 2023) Da oggi, 1 agosto, è scattato l’obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti (gasolio, benzina, Gpl, metano), in base al decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 marzo 2023. Inoltre, sul sito del Mimit, è possibile consultare la media nazionale dei prezzi in autostrada e quella Regione per Regione. Ma? Eviene calcolato il prezzo medio? L’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 marzo 2023, prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricevute le comunicazioni dei prezzi, elabori i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, ...

