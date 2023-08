Ultime Notizie – “Avere la Regione Lazio al nostro fianco è valore aggiunto”

(Di martedì 1 agosto 2023) “Sono molto contento che la vice presidente dellaRoberta Angelilli abbia avuto il tempo di ascoltarci. Il fatto diladalla nostra parte, attiva insieme a noi nel sostegno delle battaglie di rinnovamento, di sviluppo, di cambio di modello di business e di questo sistema portuale ha un peso differente, molto più forte”. Lo ha sottolineato Pino Musolino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, a margine della conferenza stampa tenuta dalla vice presidente dellaRoberta Angelilli, che ha tenuto una serie di tavoli riguardo una convergenza sulla centralità dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come punti di partenza per uno sviluppo industriale ecosostenibile dell’Italia nel Mediterraneo. ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... ha fatto il punto della situazione tramite il suo sito ufficiale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleEffetto nuovo - codice sui bandi di luglio. L'Anac certifica le sensazioni che gli addetti ai lavori avevano gia' maturato spulciando le gazzette ufficiali dellesettimane. L'entrata in vigore del nuovo codice appalti, dal 1 luglio, ha determinato una brusca frenata del mercato degli appalti pubblici. La banca dati dell'Anac (che raccoglie e monitora ...

Giorgia Meloni, news: le ultime notizie Adnkronos

Sempre più in salita la trattativa per il rinnovo del numero 10 della Fiorentina. La distanza è tanta e resta tale. Da capire se ci sono ancora margini Si può parlare di «grande freddo» in piena estat ...(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Con i suoi 232mila follower l'influencer Licia Fertz, sarà il volto della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, ideata dal Comune di Viterbo in ...