UFFICIALE – Napoli e Raspadori avanti insieme | ha firmato il rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Giacomoè una delle stelle del nuovoche sta nascendo e il club ha deciso di blindarlo con un nuovo contratto. La passata stagione è stata importante per il passaggio di Giacomoin una delle big del calcio italiano che lo ha consacrato come grande calciatore e come attaccante della Nazionale Italiana.ildi: il comunicato I gol dicon la maglia azzurra hanno permesso aldi proseguire il cammino in Champions League e sono stati anche decisivi per la vittoria dello Scudetto. Ilha intenzione di puntare su ‘Jack’ per il presente e per il futuro e si è deciso di blindarlo con undi contratto, a ...