UFFICIALE – João Ferreira in prestito all’Udinese

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo gli ingaggi di Brenner, Zemura, Zarraga, D. Quina, Lucca, E. Camara e Kabasele, continuano i movimenti di mercato per l’Udinese, che, dopo l’addio di Udogie, sta cercando sul mercato delle alternative convincenti per le fasce. Proprio oggi, la squadra friulana ha resotramite un comunicato apparso sul proprio sito l’acquisizione indiDiogo Fonseca, noto come, dal Watford (l’altro club di proprietà del patron dell’Udinese Pozzo). Il portoghese classe 2001 è un terzino destro puro. È cresciuto nelle giovanili di Rio Ave e Benfica, militando poi alcune stagioni nella squadra riserve delle Águias. Con la Prima Squadra del club,gioca solo poche partite nel corso della stagione 2020/21, per ...