Ufficiale | Buffon annuncia il ritiro!

(Di martedì 1 agosto 2023) Una notizia sconvolgente, quanto probabile: Gianluigiha appena comunicato il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex portiere di Juventus e Parma lascia il calcio a 45 anni, in attesa di capire in quale nuova avventura si tufferà. Il ritiro di, l’ultimo eroe del 2006 L’addio dial campo chiude un cerchio lungo anni e anni che hanno segnato vittorie e sconfitte. Uno dei protagonisti più importanti del calcio italiano e il numero 1 per eccellenza della Juventus e della Nazionale Italiana. La più grande conquista del “numero uno dei numeri uno” (citando Francesco Repice) rimane sicuramente la coppa del mondo del 2006 in Germania, di cui rimaneva fino a oggi l’ultimo guerriero ancora in attività.ha avuto momenti in cui ha raggiunto l’apice e anche momenti bui. La depressione a 25 anni e il ...