Udinese | ufficiale Ferreira | arriva in prestito dal Watford

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023)Joaoall’. L’esterno portogheseinfino al 30 giugno 2024, dal. “Si forma nel Rio Ave prima di spostarsi, nel 2014, all’academy del Benfica con cui compie tutta la trafila del settore giovanile. Nella stagione 18/19 disputa 5 partite in Youth League che, nella stagione successiva, diventano 7 alle quali si aggiungono 18 presenze con un gol in Liga Pro con la seconda squadra”. “Nel 20/21 debutta in prima squadra con il Benfica giocando una gara in campionato, due in coppa di lega, una in coppa nazionale e una in Europa League. A queste si aggiungono le 18 presenze con la seconda squadra. Nella stagione 2021/2022 si trasferisce inal Guimaraes con cui colleziona 16 presenze tra campionato e coppe. Nella scorsa ...