Udinese | UFFICIALE | dal Watford arriva Joao Ferreira

(Di martedì 1 agosto 2023) Nuovo rinforzo per l', dalin prestito, laterale destro classe 2021. Bem-vindoWelcome #Fer...

Nei prossimi giorni, previsto l'annunciocon Buffon che potrebbe avere nel suo futuro la ...5 milioni di euro Dall'all' Atalanta Estate 2021 18) SEBASTIEN FREY 21 milioni di euro ...... definitivo), Di Quinzio (Fiorenzuola, prestito), Cisco (Sud Tirol, definitivo), Lucca (, ...//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il librodel ...10.59 -: il Sassuolo saluta Muldur. Il Fenerbahce ha comunicato l'accordo raggiunto con ... 11.52 - Domani sono previsti nuovi contatti tra il Besiktas e l'agente dell'exPereyra: ...

Udinese, ufficiale: preso in prestito Joao Ferreira dal Watford Ok Calciomercato

L'Udinese ha ufficializzato in sede di calciomercato un colpo giovanissimo e di prospettiva: in prestito dal Watford arriva il terzino Joao Ferreira ...I bianconeri hanno chiuso in questi minuti l'ennesimo colpo di mercato. Il calciatore Joao Ferreira è un nuovo componente del team di Sottil ...