(Di martedì 1 agosto 2023) Washington, 1 ago. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite hanno registrato 143ucrainie 605 feriti ae le perdite totali dall'dell'su vasta scala della Russia che ammontano a 9.369e 16.646 feriti. Lo afferma il rapporto della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite, precisando che "dal 1 al 302023, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 748 casi di morte o ferimento diin: 143(77 uomini, 56 donne, 2 ragazzi, 2 ragazze, oltre ad altri 6 adulti il cui genere non è stato ancora determinato) e 605 feriti (239 uomini, 221 donne)".

L'Unesco conferma che 274 siti patrimoniali dell'sono stati danneggiati dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022. Secondo il conteggio dell'organismoper Scienza, Educazione e Cultura, si tratta di 117 edifici religiosi, 27 ...L'Unesco conferma che 274 siti patrimoniali dell'sono stati danneggiati dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022: secondo il conteggio dell'organismoper Scienza, Educazione e Cultura, si tratta di "117 edifici religiosi, 27 ......nata nell'ormai lontano 1988 (fondata dall'Organizzazione meteorologica mondiale e dall'), ma ...fatta per ovviare ai problemi energetici derivanti dallo stop al nucleare e alla crisi russo -,...

Ucraina: Onu, '143 civili morti a luglio, 9.369 da inizio invasione' Il Dubbio

Gli attacchi aerei russi, intanto, hanno distrutto circa 180.000 tonnellate di raccolti di grano in nove giorni questo mese. Lo ha denunciato il ministero degli Esteri ucraino, come riporta il ...L'Unesco conferma che 274 siti patrimoniali dell'Ucraina sono stati danneggiati dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022: secondo il conteggio dell'organismo Onu per Scienza, Educazione e ...