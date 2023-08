Ucraina | nuovo attacco con droni a Mosca | colpito grattacielo

(Di martedì 1 agosto 2023), 1 ago. (Adnkronos) -consulla regione di. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, mentre il ministero della Difesa russo ha precisato che due aerei senza pilota sono stati abbattuti dalla difesa aerea nei distretti di Odintsovo e Narofominsk, mentre un terzo è stato intercettato ed è precipitato. Sobyanin su Telegram ha precisato che non ci sono feriti ma che "è stata danneggiata la facciata del 21mo piano" di un edificio. L'aeriporto moscovita di Vnukovo è stato temporaneamente chiuso e i voli dirottati su altri scali. Ilp arrivato due giorni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "La guerra sta tornando in Russia".

... introdotto a marzo 2021 dal governo di Mario Draghi successivamente all'invasione dell'da ... Dunque nessuntaglio delle tasse sui carburanti in vista . Bisognerà attendere ancora, invece, ...La guerra in, cosa c'è da sapere Il ministro ucraino: "Presto undrone. Ecco come produrremo più armi" Il leader di Memorial Oleg Orlov: "Il regime russo è come il fascismo"

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 1 agosto, in diretta. Un velivolo senza pilota abbattuto nella notte sulla capitale dalle forze di difesa aeree russe; un altro drone ha colpito un gratta ...Si chiama Croazia il passepartout diplomatico per sbloccare la crisi del grano ucraino ed evitare che l'imbuto nel Mar Nero, stretto dal rifiuto della Russia di rinnovare l'accordo, si abbatta su ...