Ucraina | nuovo attacco con droni a Mosca | colpito grattacielo

(Di martedì 1 agosto 2023), 1 ago. (Adnkronos) –consulla regione di. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, mentre il ministero della Difesa russo ha precisato che due aerei senza pilota sono stati abbattuti dalla difesa aerea nei distretti di Odintsovo e Narofominsk, mentre un terzo è stato intercettato ed è precipitato. Sobyanin su Telegram ha precisato che non ci sono feriti ma che “è stata danneggiata la facciata del 21mo piano” di un edificio. L’aeriporto moscovita di Vnukovo è stato temporaneamente chiuso e i voli dirottati su altri scali. Ilp arrivato due giorni dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “La guerra sta tornando in Russia”. L'articolo CalcioWeb.

vedi anche Colpo di Stato in Niger, generale Abdourahamane Tchiani èleader FOTOGALLERY Ansa/... stimati intorno ai 25mila ''Siamo a breve distanza dal confine bielorusso con l'', fa ...Martedì undrone ucraino ha colpito una torre di uffici nel quartiere degli affari di Mosca, hanno fatto ... Il ministero della Difesa russo ha nuovamente dato la colpa dell'attacco all', ...La giunta militare: "Macron prepara l'attacco" di Cosimo Caridi Genova Liguria,cemento sul "...d'interno sinistro e trasformò la parabola in un arcobaleno di Roberto Beccantini Guerra...

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e aggiornamenti oggi 1 ... Adnkronos

Il ministero Il ministero della Difesa russo ha nuovamente dato la colpa dell'attacco all'Ucraina, affermando, affermando di aver distrutto altri due droni nella regione della capitale ...Kiev sferra nuovi attacchi aerei su obiettivi russi nella notte. Intanto cresce il numero dei feriti della dura offensiva russa a Kryvyi Rih: sono almeno 80 ...