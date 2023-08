Ucraina | la Cina limita le esportazioni di droni civili per evitare usi militari

Una decisione saggia: laha deciso di limitare le esportazioni di droni civili a lungo raggio a causa della guerra ine della preoccupazione per il potenziale adattamento militare dei velivoli senza pilota, ...L'buca ancora le difese russe: i droni colpiscono Mosca, Putin ridicolizzato Per oltre 15 ... 'Invece di continuare a intorbidire le acque, lasi unisca al resto della comunità ...Esempi di ciò sono l'interesse tedesco a non limitare troppo le relazioni economiche con la, ... Solo nel 2022, in seguito allo scoppio della guerra in, il governo americano ha offerto ...

Ucraina, la diretta - Kuleba: "Export grano Trovato accordo con la Croazia". Crosetto: "Tratterei con Russia e Cina per ... Il Fatto Quotidiano

Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che a partire da oggi verranno applicati controlli sulle esportazioni per impedire l'uso non autorizzato di droni.Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto oggi alle autorità locali di fare "ogni sforzo" per salvare le persone "disperse e intrappolate" dopo le forti piogge che hanno colpito le zone settentrional ...