Ucraina | Gb | ' Mosca rapisce bambini per eliminare prossima generazione difensori'

(Di martedì 1 agosto 2023) Kiev, 1 ago. (Adnkronos) - L'ambasciatore britannico inMelinda Simmons ha definito il presunto rapimento di massa didall'da parte della Russia una strategia deliberata per recidere i legami tra l'e la "che difenderà il paese". Intervistata dal media ucraino ArmyInform, la Simmons ha dichiarato che i presunti rapimenti difanno parte della sua "invasione ibrida" del paese. Icatturati o trattenuti in Russia sono stati "soggetti a una straordinaria e inarrestabile gamma di lavaggio del cervello", ha aggiunto l'ambasciatrice, che "crea una barriera psicologica tra ie i loro genitori". La Russia avrebbe rapito migliaia didalle ...

La Russia ha istituito un blocco de - facto del Mar Nero dopo aver interrotto unilateralmente l'accordo sul grano, impedendo all'di esportare i suoi cereali.ha minacciato che tutte le ...... si dice "al corrente delle notizie sui droni che avrebbero volato sulla regione dima non ...possono essere utilizzate solo per la difesa dell'integrità territoriale e della sovranità". ...L', infatti, avrebbe abbattuto alcuni droni cinesi a uso civile nel corso di questi mesi di ...indiretta dell'aiuto militare che Pechino avrebbe fornito " e forse ancora lo sta facendo " a,...

La minaccia di attacchi con i droni su Mosca esiste, è evidente e si stanno adottando misure di sicurezza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dalla Tass. "In eff ...