Ucraina | droni russi colpiscono una scuola a Kharkiv | la rimozione delle macerie

Kiev, abbiamo un problema. Dagli Stati Uniti non stanno affatto gradendo le numerose incursioni con ieffettuate dall'in territorio russo, l'ultima stanotte, con alcuni velivoli abbattuti e uno che ha centrato un grattacielo di Mosca. 'Li abbiamo visti in passato. Voglio solo dire molto ...... in. Le immagini mostrano le conseguenze di un attacco notturno dirussi che ha colpito la scuola. L'ufficiale di costruzione Anton Maskin dice di aver sentito duevolare davanti ...Nella nottekamikaze su Kharkiv e allarme antiaereo in 5 regioni dell'. Merci militari occidentali continuano ad arrivare in Russia, secondo media locali indipendenti.

Missili russi sull'Ucraina, droni ucraini su Mosca - Mosca: Kiev ha tentato di attaccare navi mercantili russe - Mosca: Kiev ha tentato di attaccare navi mercantili russe

Si contano i danni all'indomani dell'attacco russo contro un edificio che ospita un istituto scolastico professionale a Kharkiv, in Ucraina.Lo stesso grattacielo nella capitale russa è stato colpito due volte in altrettanti giorni. Un segnale che Kiev vuole lanciare al popolo russo ...