Ucraina | bin Salman cerca di rifarsi la verginità proponendosi come leader globale

La riunione sulla crisi in Ucraina in programma il 5 - 6 agosto a Gedda è "un altro esempio degli sforzi dell'erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, per posizionarsi come leader globale". La monarchia, di fatto guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, finora ha mantenuto un atteggiamento equidistante nella guerra. Ora vuole ospitare il 5 - 6 agosto una serie di colloqui con gli ucraini e altri 30 paesi.

Guerra in Ucraina, l’Arabia Saudita propone un summit di pace senza Mosca. Peskov (portavoce di Putin): "Seguiremo con attenzione, dobbiamo capire quali obiettivi avrà".ROMA – “Seguiremo naturalmente i colloqui con attenzione. Ma dobbiamo capire quali obiettivi avrà e cosa verrà discusso”. Così ha dichiarato al Wall Street Journal il portavoce del presidente russo Vl ...