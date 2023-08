(Di martedì 1 agosto 2023) E' previsto per stamani neldil'rio di garanzia di Zakaria Atquaoui, il 23enne italo - marocchino che ha confessato di aver ucciso a coltellate sabato all'alba la ex ...

E' previsto per stamani nel carcere di Monza l'interrogatorio di garanzia di Zakaria Atquaoui, il 23enne italo - marocchino che ha confessato di aver ucciso a coltellate sabato all'alba la ex ......- economica o gli equilibri di potere nazionali e internazionali con la loro 'economia che' (... Ma possonodefinirsi come un filone culturale e politico che incide nel tessuto del Paese, ...... brani che aprono a profonde riflessioni sull'e che pongono interrogativi mai risolti. I sei ...amore assoluto - e dal loro idealismo - che si scontrano con una società che prima reprime e, ...

Uccide la ex: oggi il killer sarà interrogato in carcere a Monza Euronews Italiano

MONZA, 01 AGO - E' previsto per stamani nel carcere di Monza l'interrogatorio di garanzia di Zakaria Atquaoui, il 23enne italo-marocchino che ha confessato di aver ucciso a coltellate sabato all'alba ...Dopo 30 anni, potrebbe esserci una svolta per l’omicidio di Laura Bigoni, ennesimo delitto italiano senza un colpevole. Oggi, sono trascorsi esattamente 30 anni dal giorno in cui fu ritrovato senza vi ...