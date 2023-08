Twitter | l' insegna X è troppo luminosa e disturba i residenti Sarà rimossa

(Di martedì 1 agosto 2023) Non è piaciuta la nuovadiposizionata sul tetto del quartier generale di San Francisco. Vicini in rivolta contro Elon Musk

In breve l'accountufficiale @è diventato @X, dopo essere stato sottratto a un utente che lo deteneva dal 2007. Ma la transizione non è ancora completa: il dominio.com non ...Lunedì a San Francisco un gruppo di operai ha smantellato la grossa e luminosissimache era stata installata sul tetto della sede di, ...La gigantesca 'X luminosa', il nuovo logo di, è stata rimossa dal quartiere generale della società a San Francisco, dopo una serie di ...edili hanno constatato lo smantellamento dell'", ...

Twitter, la nuova insegna è stata installata senza autorizzazione: Elon Musk nei guai TGLA7

Non è piaciuta la nuova insegna di Twitter posizionata sul tetto del quartier generale di San Francisco. Vicini in rivolta contro Elon Musk ...Nell’ambito di “Notti d’Ambra” questa sera grande festa nelle strade del borgo con negozi, street food e ristoranti aperti e alle 21.30 concerto di Yorka Rios & Cubania Y Tradicion.