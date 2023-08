Tutti con naso all' insù | stanotte nel cielo brillerà la prima Super Luna del mese di agosto

... obiettivo che non va preso come un'ossessione alla moda ma come una proposta per essere coerentiil proprio impegno per gli altri e la casa di. Si chiama responsabilità, e coinvolge anche ...Questi prodotti, in Corea, sono usatila stessa frequenza delle maschere in tessuto (e sappiamocosa significa!). Permettono di nutrire i capelli in profondità e rimediare ai danni del ...quelli che hanno lavoratoVittorio hanno visto una disponibilità e una bontà fuori misura', ha raccontato Prodi ai cronisti. Gravissimo lutto per Romano Prodi dopo la morte della moglie

Superluna dello Storione, stasera 1° agosto tutti con gli occhi al cielo: a che ora vederla e dove si potrà am ilmessaggero.it

A Sondalo, anche nel mese di agosto, continuano le feste promosse della tante associazioni locali e, venerdì 11 agosto, arriva una bella novità: la Sagra del Tennis.Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati della dirigenza scolastica all’unanimità hanno firmato oggi il testo definitivo del Contratto Collettivo ...