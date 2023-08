Tuchel | la Champions e la scalata all’Everest | «Bisogna salire di campo base in campo base È molto difficile»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 agosto 2023) Prima della gara contro il Liverpool a Singapore, l’allenatore del Bayern Monaco, Thomas, ha parlato in conferenza stampa.commenta l’addio di Sadio Mane dopo un anno di permanenza al Bayern: «Ci siamo abbracciati a lungo durante la nostra ultima conversazione. Non siamo riusciti a portare inle sue qualità e sviluppare il suo potenziale. Anche questa è una mia responsabilità». Il Bayern può vincere laLeague?fa un paragone con ladell’Everest. «prepararsi bene, fare le valigie e poidiin. Ci vuole fortuna. Ma non puoi ...