Tuchel gela l’Inter | «Sommer vuole andare | ma è il nostro portiere»

(Di martedì 1 agosto 2023), tecnico del Bayern Monaco,sul mercato per il futuro delsvizzero: le dichiarazioni In conferenza stampa,ha così parlato del futuro dinel mirino del. Le dichiarazioni riprese da Gianlucadimarzio.com. LE PAROLE – «Non è semplice per, ha questo desiderio. Ma ha un contratto e al momento è il. Certo che può restare con noi ma è anche normale per i giocatori avere altri pensieri. Neuer sta cercando di recuperare velocemente.è un grandee dobbiamo pensare agli interessi del club».

Il futuro del portiere svizzero resta un rebus e ad alimentare le incertezze ci ha pensato anche l'allenatore dei bavaresi in conferenza ...Doccia fredda per l' Inter sul fronte portiere Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, durante una conferenza stampa ha messo in dubbio la cessione di Yann Sommer in questa sessione di mercato.