ATENE (GRECIA) - Va a gonfie vele la storia d'amore tra Stefanose Paula Badosa . Sui social, i due mettono in mostra tutta la loro sintonia, tra momenti romantici e faticosi allenamenti sui campi da tennis, la grande passione che li accomuna. Una ...American Boy, ha fatto fuori Norrie,e ha fatto tremare Medvedev in un quarto di finale ...! E' un termine che accostiamo ad Alexander Bublik. Più che termine è una galassia di pensieri ...Vittoria in tre set per Stefanos, in quattro per Daniil Medvedev e in cinque per Holger Rune (che ha approfittato dellamista a paura di Davidovich Fokina, autore di un insensato ...

Tsitsipas follia per Badosa: la frase che accende il gossip Corriere dello Sport

Le parole al miele del tennista greco per la giocatrice spagnola: "Paula Ecco cosa ha portato nella mia vita" ...