TS – Kane al Bayern? Il Tottenham pensa a Lautaro Martinez!

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-08-01 17:11:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Il mercato degli attaccanti si arricchisce di ulteriori novità. Oltre alla clamorosa situazione inerente al possibile scambio Vlahovic–Lukaku tra Juventus e Chelsea, anche il futuro di Harryrappresenta un’incognita. Il centravanti del, secondo i tabloid inglesi, sarebbe da tempo nel mirino delMonaco (che ha salutato Sadio Mané) che ora si starebbe convincendo a presentarsi a Londra con un’offerta da circa 100 mlioni. Ovviamente, se l’operazione dovesse andare in porto gli Spurs dovrebbero andare alla ricerca di un sostituto ideale per sostituire quello che è stato un punto fermo della rosa negli ultimi anni., i nomi per il dopoSecondo il Sun sarebbero sette i nomi su ...

Gli Spurs, tuttavia, si rifiutano di fissare una scadenza per i colloqui con il. La posizione dipotrebbe anche essere parte di uno sforzo per convincere gli Spurs a prendere una ...Commenta per primoMonaco e Tottenham continuano a trattare per Harry: i bavaresi, evidenzia la stampa britannica, mettono sul piatto 90 milioni di euro più 10 di bonus , gli Spurs ne chiedono circa 117 .Tottenham, i nomi per il dopoSecondo il Sun sarebbero sette i nomi su cui il Tottenham potrebbe andare nel caso in cuisalutasse l' Inghilterra , e uno di questi è un protagonista assoluto ...

Kane al Bayern Monaco, 100 milioni sul piatto Adnkronos

Il Bayern Monaco sta dedicando praticamente tutta la sua estate alla trattativa Harry Kane. I bavaresi hanno presentato una offerta da 95 milioni per l'inglese, ...Cronaca - 01/08/2023 12:23 - Il calciomercato estivo continua a tenere banco, con i club di tutto il mondo impegnati in trattative serrate per rinforzare i propri ...