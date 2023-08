Trump vola nei sondaggi repubblicani Staccato De Santis di 37 punti L’uragano tycoon sulle presidenziali Usa

(Di martedì 1 agosto 2023)Usa eprimarie repubblicane. Secondo l’ultima rilevazione del New York Times-Siena, Donaldavrebbe il 54% delle preferenze degli elettoricontro il 17% di Ron Dee soltanto il 3% dell’ex vicepresidente Mike Pence, del senatore Tim Scott e dell’ex governatrice del South Carolina Nikki Haley. Un risultato incredibile, a meno di un anno e mezzo dalle elezioniamericane, considerato che l’ex inquilino della Casa Bianca ha tre procedimenti penali in corso e un quarto, relativo all’assalto al Congresso del gennaio 2021, in arrivo. Si tratta di un vantaggio enorme, mai registrato prima nelle rilevazioni relative alle primarie dei ...

Dopo Walt Nauta, un altro ex assistente diè stato accusato di ostruzione alla giustizia nell'ambito dell'indagine condotta dal procuratore speciale Jack Smith. Si tratta di Carlos De Oliveira, ...Biden trema per il sondaggio:, dem senza possibilità Ma che succede a sinistra Il partito di Elly Schlein è in caduta libera perde addirittura lo 0,4% passando dal 20% al 19,6%. Verdi e ...Biden trema per il sondaggio:, dem senza possibilità

Trump vola nei sondaggi repubblicani. De Santis crolla ilGiornale.it

Nonostante le tre incriminazioni e la quarta che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, Donald Trump sembra non avere rivali tra le fila del partito repubblicano ..."La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica alla radio conservatrice Real Voic ...