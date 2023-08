Trieste Science+Fiction Festival | i primi titoli in concorso

Leggi su tuttotek

(Di martedì 1 agosto 2023)svela iinin vista per il grande evento. In programma dal 27 ottobre al 1 novembre, ecco tutti i dettagli La 23esima edizione (su carta) del, è pronta a ripartire in grande stile nel capoluogo giuliano. Per l’occasione, sono state rivelate in anteprima iin. Con una varietà di film e visioni dal documentario al poliziesco; dalle tinte sci-fi, fino alla fantascienza più classica; i film più acclamati dalla critica in programma dal 27 ottobre al 1 novembre 2023. Diretto dal famoso giornalista e saggista inglese Alan Jones, scopriamo di seguito tutti i ...