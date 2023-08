(Di martedì 1 agosto 2023) Le parole di Matteo, capitano della spedizione azzurra ai Mondiali di ciclismo che si svolgeranno dal 5 al 13 agosto a Glasgow e dintorni, in Scozia

Le parole di Matteo, capitano della spedizione azzurra ai Mondiali di ciclismo che si svolgeranno dal 5 al 13 agosto a Glasgow e dintorni, in ScoziaOlav Kooij sarebbe l'deputato a fare la volata, ma gli orange puntano ad evitare un arrivo di ... Il danese un mondiale l'ha già vinto (2018, nello Yorkshire, beffandoche credeva ormai di ...I carabinieri della stazione di Barrafranca hanno arrestato undi 79 anni che avrebbe ... già speciale collaboratore di Franco Battiato per oltre vent'anni, e dalla violoncellista Chiara, ...

Trentin: "Io uomo da Mondiale Al mio palmares manca solo l'oro ... La Gazzetta dello Sport

Alcune nazionali hanno già annunciato le proprie convocazioni, mentre il ct azzurro Daniele Bennati le diramerà il 1° agosto. Il tecnico toscano ha però già delineato una parte della formazione, in ...A conclusione del Tour de France, vinto dal danese Jonas Vingegaard ne abbiamo approfittato per raggiungere telefonicamente il ct della Nazionale Italiana, Daniele Bennati, che in queste settimane ...