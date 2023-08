Trenitalia | arriva il nuovo biglietto digitale | cos' è e come funziona

... nell'ambito dell'iniziativa FCO Connect lanciata congiuntamente da, Aeroporti di Roma e ... che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 ea Napoli alle 11:33 per intercettare i voli ...... e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 ea Fiumicino ... Una soluzione che si sposa pienamente con FCO Connect: il servizio lanciato da, Aeroporti di ...Il check - in si può effettuare, come utente registrato nell'area "i miei viaggi" del sito.com, oppure dell'App. Chi non è registrato potrà effettuare il check - in collegandosi ...

Trenitalia, arriva il nuovo biglietto digitale per le tratte regionali Dire

ROMA (ITALPRESS) - Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del gruppo FS, introdurrà un nuovo collegamento con il Frecciarossa che ...Trenitalia introduce il nuovo biglietto digitale per i treni regionali, molto più pratico e veloce, con cambi fino all'ultimo momento ...