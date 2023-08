Tredicenne ucciso da un' auto pirata vicino Verona 

Leggi su agi

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI - Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto da un'a Negrar, in provincia di Verona. La tragedia si è consumata ieri sera verso la ore 23,30, in via San Vito, lungo la strada provinciale 12. Il giovane (Chris O.) che sognava di diventare un calciatore e che era di origini ghanesi, ha cessato di vivere questa mattina all'ospedale 'Borgo Trento' di Verona. L'mobilista che ha investito eChris è scappato senza prestare soccorso. Le forze dell'ordine stanno cercando di individuare e rintracciare l're dell'omicidio stradale. Il ragazzino è stato investito in un tratto della strada provinciale 12, molto trafficata, e di notte con scarsa illuminazione. Il padre del giovane è un operaio in un'azienda metalmeccanica ed è in Italia con la famiglia da circa ...