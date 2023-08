Traffico Roma del 01-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023) Luceverdema pomeriggio da Marina riccomi incidente sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna poco dopo lo svincolo per via Laurentina rallentamenti e a partire dalla via del Mare Ancora un incidente in zona Cecchignola su via Ardeatina in prossimità di via di torricola code in entrambi i sensi di marcia la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale Giuseppe Mazzini possibili rallentamenti ancora un incidente in zona Tor di Quinto in via Pietro lupi altezza Corso di Francia per lavori tra lo Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria sino a settembre 2024 all’occorrenza si possono utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e con questo è tutto Grazie per l’attenzione o servizio cura della c e della polizia locale...