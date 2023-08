Traffico Roma del 01-08-2023 ore 14 | 30

(Di martedì 1 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... già realizzata, e Bologna, in fase di realizzazione, oltre Milano, Torino, Catania,, Palermo, ... potrebbe contribuire alla realizzazione di aree pedonali dove adesso siamo soffocati dal, ...O meglio, di alcune realtà del Paese, in particolar modo di Milano,e Napoli. Non stiamo parlando della micro e della macro criminalità sempre più diffuse, delsempre più caotico che ..., 1 ago. Si conferma il collasso del settore dellindustria manifatturiera dellarea euro: lultima ... I nuovi ordini esteri, incluso ilintra eurozona, pertanto, sono diminuiti molto ...

Traffico Roma del 01-08-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Roma, 1 ago. (askanews) - Spacciavano hashish e marijuana, anche a minori, nelle città di Cosenza e Rende. Per questo 19 indagati, per lo più di origini straniere, sono stati sottoposti a misura caute ...Dopo quasi due mesi di stop, riprendono i lavori in via Roma per il progetto di riqualificazione davanti al porto di Cagliari. (ANSA) ...