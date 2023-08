Traffico Roma del 01-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ilè regolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila la polizia locale segnala tre incidenti al momento che disagi sulla capitale uno in via Casal Morena all’altezza di via San Basile un altro ancora in via Alessandrino all’altezza di via Antonio bottini.edu nuovo incidente con rallentamenti in Piazzale Clodio nei pressi di via golametto per lavori tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria fino a settembre 2024 all’occorrenza si possono utilizzare Ponte Testaccio Ponte Marconi nella fascia oraria 21 Sei su via del Foro Italico chiusura per lavori tra via di Tor di Quinto e via Monti della Farnesina verso questi ultimi fino al 8 di agosto e ricordiamo la chiusura anticipata sempre questa sera per la linea della ...