Tra Reddito di cittadinanza e Bce | le strade per il governo Parla Bruni Ispi

(Di martedì 1 agosto 2023) La sostanza può essere buona, la forma un po’ meno. E poi, chi l’ha detto che la fine deldi, per mano deldi Giorgia Meloni, rappresenti davvero il tramonto dello Stato assistenzialista? Franco, economista e vicepresidente dell’, raggiunto da Formiche.net, non ci gira intorno. “Il modo con cui è stata posta fine alnon mi è piaciuto molto, serviva prima una riforma del welfare che garantisse la transizione. In quel caso, allora, avrebbe anche potuto funzionare”, mette subito in chiaro. E va oltre. “Onestamente non direi che lo Stato assistenzialista è finito, vedo altre forme di aiuto e sussidi. Non voglio sembrare insensibile ma mi pare di capire che il Paese sia ancora ostaggio di una cultura che va a caccia di ...