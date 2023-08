(Di martedì 1 agosto 2023) Gira attorno a un sms – l’sms con cui 169mila famiglie hanno ricevuto dall’Inps la notifica della prossima sospensione del reddito di cittadinanza – l’estate in cui a sinistra si fanno i conti con le priorità da modulare, e con il miraggio o lo spettro, a seconda dell’occhio di chi guarda, di un “autunno caldo” nelle piazze Cgil. E due giorni fa la segretaria del Pd Elly Schlein, nel mezzo di quella che ha chiamato “estate militante”, con più temi da portare avanti e, così pareva, con priorità alla battaglia su diritti ed emergenza climatica, diceva, di fronte a quell’sms, “noi non ci stiamo”: “Centosessantanovemila famiglie sono state avvisate con un sms che non riceveranno più un sostegno contro la povertà”, diceva Schlein, “persone che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Brutale. La risposta della destra a queste persone è sostanzialmente: ‘Fatti vostri’”. Ma ...

Tra Rdc e “agenda economica”, il Pd e Conte verso settembre Il Foglio

Nel day after dell'sms Inps ai percettori del Reddito il Partito democratico e la sua segretaria si interrogano: che cosa fare sul campo e come agire in Parlamento La rivalità con i grillini ...Quando il dogmatismo prende il sopravvento non c'è nulla di buono all'orizzonte. Sul reddito di cittadinanza si accapigliano i custodi ...