Torino | Vagnati | 'Bellanova ha tutto per diventare un grande giocatore'

Commenta per primo Ilprepara una nuova offensiva per Dennis Praet. Ivan Juric rivuole il centrocampista belga, finito ai margini al Leicester, e ora il dsè al lavoro per accontentarlo. Previsti nuovi ...Commenta per primo Nikola Vlasic è l'obiettivo numero uno delper rinforzare la trequarti campo, lo ha confermato anche il tecnico Ivan Juric. Il dt Davidesta facendo di tutto per cercare di accontentare il proprio allenatore e consegnarli il ...Commenta per primo A un mese dalla fine del calciomercato, sono quattro i giocatori delche non rientrano più nei piani della società e che il dt Davidedovrà riuscirà a cedere in questa sessione di mercato. Il primo è Etrit Berisha , portiere che da gennaio è di fatto ...

Torino, Verdi rifiuta il Como e aspetta offerte dalla A. Vagnati vuole piazzare lui e altri tre TUTTO mercato WEB

Alla presentazione del nuovo acquisto del Torino Raoul Bellanova era presente anche il direttore tecnico granata Davide Vagnati. Queste le dichiarazioni del dirigente: "Grazie per ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...