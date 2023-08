Torino Tattoo Convention 2023 | programma e orari

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 agosto 2023)“ink-redibile”: a settembre i più importanti tatuatori al mondo si danno appuntamento sotto la Mole per un evento che è ormai un must per professionisti, appassionati e curiosi. Torna: 3 giornate ad alto tasso di inchiostro, 250 tatuatori in arrivo da 8 paesi diversi, oltre 20 contest e più di 100.000 i visitatori attesi da tutta Europa per una delle manifestazioni del settore più importanti al mondo. In Italia, dove il tatuaggio è molto più di una moda – gli italiani tatuati sono circa 7 milioni, oltre il 13% della popolazione totale –porta al Pala Alpitour ditutto il meglio di quello che il mercato del tatuaggio offre. È l’occasione per vedere al lavoro i ...