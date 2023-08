Torino Linee d’indirizzo e criteri per la redazione del bando e la concessione di contributi a fondo perduto come sostegno alle micro e piccole imprese situate in via Po

(Di martedì 1 agosto 2023) Martedì mattina la Giunta Comunale di, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato lee iper ladele ladiin via Po. Ilprevede il cofinanziamento pubblico per interventi diretti ad ammodernare e migliorare la parti esterne delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, illuminazione esterna…) attuando così una riqualificazione urbana coerente con i principi di sostenibilità ...

...circa 2500 casi nel 2021 (il 90% delle Interruzioni di gravidanza effettuate nella città di...ciclo di iniziative lanciate dal 2020 con lo stop alla RU486 nei consultori raccomandata dalle...Accade al Sant'Anna di, primo ospedale in Italia per numero di parti con 6.590 nuovi nati ...ciclo di iniziative lanciate dal 2020 con lo stop alla RU486 nei consultori raccomandata dalle......automotive con sede a. Nello specifico era in cerca di una soluzione per la trasmissione di potenza e il controllo elettronico della sezione di un suo impianto, composta da: Numero: 4; ...

Metro, tram e bus a Torino: info utili e orari sui trasporti e i servizi GTT ad agosto TorinoToday

Calciomercato Torino / Davide Vagnati ha messo gli occhi su Carlos Augusto del Monza: effettuati i primi sondaggi ...Come funzionano, nel mese di agosto, il servizio urbano e suburbano di metro, tram e bus, la sosta nelle strisce blu e nei parcheggi in struttura, la ZTL e i servizi turistici Risponde GTT che ha ria ...