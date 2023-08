Torino | Bellanova si presenta | “Ho accettato subito la proposta Voglia di migliorarmi”

(Di martedì 1 agosto 2023) Raoulda poco in granata, ha esordito così nel giorno della suazione. “Holadel Toro, sono molto felice qui: è come se fossi in granata da uno o due anni. A livello fisico gli allenamenti di Juric sono molto provanti, voglio trovare al più presto la forma migliore e migliorare in fase realizzativa e in fase difensiva”. E sull’Europeo con l’Under 21: “Eravamo un gruppo con grandi giocatori, ma purtroppo siamo uscitie ci siamo scavati la fossa da soli: ci prendiamo le critiche, una squadra così non poteva uscire ai gironi”. SportFace.

... voglio trovare al più presto la forma migliore - continua dal centro commerciale La Rinascente, in centro a- e adesso voglio migliorare in fase realizzativa e in fase difensiva"....... con uno stipendio annuo di circa 27 milioni di euro i nerazzurri hanno rinunciato alla riscossione del cartellino di Raouldal Cagliari, che ha poi ceduto il laterale alper circa 7 ...... Zaccagni (Lazio); Colombo e Pobega (Milan); Machin (Monza); Belotti, Bove, El Shaarawy e Llorente (Roma); Berardi ed Erlic (Sassuolo);, Radonijc, Savva e Schuurs (); Beto e Thauvin (...

LIVE TMW - Torino, la presentazione di Raoul Bellanova TUTTO mercato WEB

"Ho accettato subito la proposta del Toro, sono molto felice qui: è come se fossi in granata da uno o due anni": così il nuovo acquisto granata, Raoul Bellanova, nel giorno della sua presentazione. (A ...Nel corso della presentazione di Raoul Bellanova come nuovo acquisto, il Torino ha mostrato anche la terza maglia per il prossimo anno ...