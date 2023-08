Toloi | c’è il gradimento dell’Inter! L’Atalanta pone doppio problema

(Di martedì 1 agosto 2023) L’Inter ha messo nel mirinocome prossimo difensore. Ma per il capitano delnon sarà un’operazione semplice. Due problemi? L’Inter è alla ricerca anche di un nuovo difensore che possa sostituire Milan Skriniar come braccetto di destra. Si guarda in casa Atalanta. Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione: «Per la difesa piace Rafaledel. La Dea ha dei problemi per dei giocatori in uscita, preferirebbe tenere. A livello di costi e di volontà non è un’operazione semplice, ma ilverso il giocatore della Nazionale c’è». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

non è al momento un'opzione praticabile, soprattutto per volontà dell' Atalanta per via dei costi. Demiral potrebbe invece rappresentare una possibilità. FOTOGALLERY Foto Twitter @GenoaCFC ...Problema che il tecnico continua a spingere per, perché bravo ad impostare, conosce bene la Serie A ed è 'italiano'. Inzaghi non mastica bene l'inglese e pure per questo, passando al tema ...Una gratificazione chevorrebbe ricevere e sarà in questi termini che andrà a parlare con il suo allenatore e con la proprietà, mettendo sempre al primo posto il rispetto per l'Atalanta, per i ...