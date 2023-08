(Di martedì 1 agosto 2023) Il regista Timha volutore con affetto, star del suo primo film, morto a 70 anni nella giornata di domenica. Timha voluto condividere il suo ricordo di, l'interprete di Pee-wee Herman che è morto a 70 anni. L'attore ha perso la vita nella giornata di domenica a causa di un cancro, contro cui lottava da anni. Il ricordo del regista Il regista Timhato, co-sceneggiatore e protagonista del suo primo film, Pee-wee's Big Adventure, dichiarando: "Sconvolto e rattristato. Non dimenticherò mai comemi abbia aiutato all'inizio della mia carriera". Il filmmaker ha aggiunto che senza il sostegno del comico non ...

Tim Burton ricorda Paul Reubens: "Un grandioso artista, mi mancherà"

