The Witcher 3 | il finale originale di Geralt Di Rivia era diverso | ecco come SPOILER

La terza stagione diha introdotto un nuovo gruppo di personaggi che contribuirà a esplorare ancora di più l'universo della Serie TV . Soprannominati I Ratti , appaiono nell'ultima puntata, aiutando Ciri (...Nei giorni scorsi Netflix ha pubblicato la seconda metà della terza stagione di, con l'ultimo lotto di episodi che conclude il ciclo di Henry Cavill, prima di lasciare il posto a Liam Hemsworth. I fan non si sono persi gli ultimi episodi della terza stagione e grazie ...La situazione dila conoscete tutti: al termine di questa terza stagione Henry Cavill dirà addio alla serie Netflix per lasciare il posto al collega Liam Hemsworth, con tutto ciò che ne consegue in termini ...

The Witcher Stagione 3 | Recensione - Addio Geralt e grazie di tutto Spaziogames.it

Every character was on the line during the Conclave of Mages. We explain the ending and reveal if Geralt dies.Un finale diverso di Geralt di Rivia era stato previsto per la terza stagione della serie Netflix di The Witcher.